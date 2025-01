Rusia y Alemania ganan la guerra por el gasoducto Nord Stream 2 a los Estados Unidos

MOON OF ALABAMA, REVISTA ESTADOUNIDENSE

Los intentos de Estados Unidos de bloquear el oleoducto han sido parte de la masiva campaña contra Rusia llevada a cabo durante los últimos cinco años. Pero, la campaña estadounidense siempre se basó en un malentendido. El oleoducto no beneficia a Rusia, pero sí es importante para Alemania.

Es Alemania, la potencia económica de la UE, la que necesita el gasoducto como consecuencia de la equivocada política energética de la canciller Merkel, que puso fin a la energía nuclear en Alemania después de que un tsunami en Japón destruyera tres reactores mal ubicados. Hoy Alemania necesita urgentemente el gas ruso para evitar que los altos precios de su electricidad sigan aumentando.

El hecho que el nuevo oleoducto evite los antiguos que atraviesan Ucrania también beneficia a Alemania, no a Rusia. La infraestructura del oleoducto en Ucrania es vieja y está a punto de deteriorarse. Ucrania no solo no tiene dinero para renovarlo, además es un país que políticamente está bajo la influencia de Estados Unidos. Y como sabemos el imperio puede usar este control para chantajear a la Unión Europea. Ya lo intentó una vez con Donald Trump.

El nuevo oleoducto, tendido en el fondo del mar Báltico, no requiere ningún pago por cruzar tierra ucraniana y está a salvo de una posible influencia estadounidense.

Es posible que la canciller Merkel en su reciente visita a Washington DC haya logrado explicar su posición a la administración Biden. O puede que le dijera a Estados Unidos que se fuera a freír espárragos. Sea lo que sea, según el Wall Street Journal esto es lo que ocurrió:

“Estados Unidos y Alemania han llegado a un acuerdo que permite la finalización del gasoducto de gas natural Nord Stream 2, dijeron funcionarios de ambos países. Según el acuerdo de cuatro puntos, EEUU y Alemania invertirían 50 millones de dólares en tecnología verde y energías renovables en Ucrania. Alemania también apoyará las conversaciones sobre energía en la Iniciativa de los Tres Mares, un foro diplomático de Europa Central”.

“Berlín y Washington también intentarán garantizar que Ucrania continúe recibiendo los 3 mil millones de dólares anuales por el tránsito del gas ruso. Este acuerdo con Kiev se extiende hasta 2024. Los funcionarios no explicaron cómo van a garantizar que Rusia continúe haciendo esto pagos” dijeron al Wall Street Journal

Así que Alemania gastará un poco de dinero para comprar, junto con los EEUU, algunas empresas ucranianas que están involucradas en producir energía solar o eólica. También, prometen intentar algo que no pueden garantizar de ninguna manera y ‘apoyarán’ una que otra conversación irrelevante quizás… pagando el café.

Las declaraciones de Washington son apenas una hoja de parra que no logra tapar su derrota. Estados Unidos realmente se rindió sin recibir nada para sí mismo o para su régimen cliente en Ucrania.

El lobby ucraniano en el Congreso está muy descontento con el acuerdo. La administración Biden espera evitar un alboroto mayor. Según la importante revista Politics, Biden le pidió a Ucrania que dejara de hablar sobre el tema:

“En medio de tensas negociaciones con Berlín, sobre el controvertido oleoducto entre Rusia y Alemania, la administración Biden está pidiendo a Ucrania que guarde silencio sobre su vociferante oposición. Funcionarios estadounidenses han señalado que han renunciado a detener el proyecto, conocido como Nord Stream 2, y ahora están luchando para contener el daño en el mismo momento que cierran el trato con Alemania”.

“Los funcionarios de Washington han indicado que hacer pública la oposición al acuerdo podría dañar la relación bilateral Washington-Kiev. También han instado a los ucranianos a no discutir los posibles planes de Estados Unidos y Alemania con el Congreso. “La presión estadounidense sobre los funcionarios ucranianos para que no critiquen el acuerdo enfrentará una resistencia significativa. Una fuente cercana al presidente ucraniano, declaró que Kiev sigue oponiéndose firmemente al proyecto”, agrega Politics.

Una cosa está clara, El presidente ucraniano Zelensky está furioso por el trato y porque le han dicho que se calle. Pero poco puede hacer. Tendrá que aceptar el explosivo precio que le impuso Biden.

Mientras tanto, Biden le dio a Zelensky fecha para una reunión en la Casa Blanca, será a finales de este verano.

Nord Stream 2 está listo al 96%. Sus pruebas comenzarán en agosto o septiembre y, para finales de año, se espera que entregue gas a Europa occidental.

Es probable que las conversaciones sobre la construcción de Nord Stream 3 comiencen pronto.