La estrategia fallida de la derecha en AmÃ©rica Latina (y la situaciÃ³n del progresismo pese a los triunfos electorales)

OCIEL ALI LÃ“PEZ, SOCIÃ“LOGO VENEZOLANO

El ciclo de los populismos de derecha radicalizados, con referentes como Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, se hizo muy corto. PrÃ¡cticamente fueron modelos desechables como fÃ³rmula. Su grandilocuencia se lo permitÃ­a: era una Ã©poca de cansancio con la izquierda y no una adhesiÃ³n propia a esos discursos. Pero los tiempos ya son otros.

La derrota de la visiÃ³n radical de JosÃ© Antonio Kast en Chile, en diciembre pasado, no es sino una cadena de acontecimientos en hilo, en la que los tanques de pensamiento conservadores no advirtieron de la inefectividad actual del enfoque con el que ganaron pocos aÃ±os atrÃ¡s.

La criminalizaciÃ³n a Venezuela ya no vende y el ‘anticomunismo’ no gana elecciones. Las derechas han venido perdiendo una a una todas las elecciones. AsÃ­ sucediÃ³ tambiÃ©n con Keiko Fujimori en PerÃº, donde los intentos de criminalizar todo valor izquierdista fueron el eje de su campaÃ±a.

Previamente, desarrollaron este discurso contra LÃ³pez Obrador en MÃ©xico en 2018 y fue un estruendoso fracaso, un descalabro electoral brutal. Luego contra la fÃ³rmula de los FernÃ¡ndez en Argentina. Y el pasado aÃ±o, en Honduras, PerÃº y Chile tambiÃ©n fracasaron. Incluso la estrategia no funcionÃ³ en EE.UU. contra Joe Biden.

Es la vÃ­a radicalizada ideolÃ³gicamente, muy cercana a los lobbies del sur de Florida, la que prÃ¡cticamente se quedÃ³ sin trozo de continente. Totalmente desterritorializada, pero sobreviviendo con mucho fervor en las redes, no atiende a esta nueva condiciÃ³n.

En 2021, la excepciÃ³n en la regiÃ³n fue Ecuador. Sin embargo, para el balotaje, el actual presidente Guillermo Lasso supo moderar su discurso para la construcciÃ³n de una mayorÃ­a. GanÃ³ por muy poco y gracias al voto nulo, pero ganÃ³, algo que no pueden decir otros lÃ­deres de la derecha latinoamericana, salvo el uruguayo Lacalle Pou.

