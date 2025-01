Excepcional análisis de la guerra en Ucrania de un alto oficial del Cuerpo de Marines de EEUU

LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA PUBLICADA EN LA «MARINE CORPS GAZETTE » EL DOCUMENTO ESTÁ FIRMADO POR «MARINUS» , UN OFICIAL SUPERIOR DEL CUERPO DE MARINES DE ESTADOS UNIDOS.

Presentación del analista militar italiano Roberto Buffagni

Este es un ensayo dedicado a la guerra en Ucrania, dividido en dos partes, que apareció en la «Marine Corps Gazette» [1] en las ediciones de junio y agosto de 2022. Es un análisis profesional preciso, profundo y excelente de la operación militar especial rusa; con diferencia lo mejor que he encontrado (y no he buscado poco).

El autor es «Marinus», un oficial superior de la Infantería de Marina, colaborador habitual de la publicación mensual; corre el rumor, sin confirmar, que ha sido escrito por el analista de los marines estadounidenses Paul Van Riper en colaboración con su hijo (2). La primera parte del análisis de “Marinus está dedicada al estudio del nivel material de la campaña militar rusa. La segunda parte habla sobre los aspectos psicológicos y morales de la campaña rusa y, por lo tanto, sus objetivos políticos.

Cuando “Marinus” ilustra los tres niveles de la guerra -material, mental y moral- se refiere a la elaboración teórica de John Boyd, USAF [3] , el principal teórico occidental contemporáneo del arte militar y, de la guerra de maniobras. En esta los factores de la guerra son, en orden de importancia: hombres, ideas y material.

En su elaboración, Boyd aprendió tanto de Sun Tzu, en la Guerra de Vietnam, como la lección de los teóricos alemanes, desde Clausewitz hasta von Manstein.

El valor excepcional del análisis «Marinus» obedece a tres causas: a) la alta competencia técnica del autor b) una fuente sin sesgo y c) que el principal destinatario del análisis, es el Cuerpo de Marines de América de los Estados Unidos, una unidad militar que a partir de ahora deberá prepararse para enfrentarse al enemigo ruso sobre el terreno. Es evidente que para tratar con éxito con un enemigo en el campo de batalla, es imperativo conocerlo y evaluarlo con la mayor precisión, realismo y veracidad posible.

POR MARINUS [4]

Parte I: El nivel material de la campaña

John R. Boyd, el principal teórico de la guerra de maniobras, a menudo ha argumentado que las guerras se llevan a cabo en tres niveles. A nivel material, las unidades y formaciones se mueven, ocupan, atacan y defienden para interceptar, aislar, debilitar y destruir fuerzas hostiles. Mentalmente, los beligerantes emplean varias combinaciones de estrategias y trucos para sembrar confusión, dificultad en la interpretación y disonancia cognitiva en las mentes de sus enemigos. A nivel moral, los actores se esfuerzan por convencer a todos los interesados de que son más veraces, humanos, justos y confiables que sus oponentes. [5]

En cualquier conflicto, los observadores a menudo encontrarán que es más fácil monitorear los movimientos de las columnas, el alcance de los despliegues y el daño causado por el fuego, que observar los cambios que ocurren en las mentes y los corazones. Por lo tanto, incluso cuando los efectos logrados en las arenas mental y moral resultan más poderosos que los forjados por los cuerpos y el acero, aquellos que buscan dar sentido a un conflicto específico a menudo comenzarán con un examen de fenómenos puramente materiales. Así, la primera parte de este artículo tratará los aspectos concretos de la invasión rusa de Ucrania, y la segunda intentará identificar los efectos de estas acciones a nivel mental y moral.

Ataques con misiles

En la invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, la primera gran acción que se desarrolla a nivel material consiste en una serie de ataques, realizados por hasta 300 misiles guiados, contra instalaciones fijas. Algunos eran misiles balísticos de corto alcance, en su mayoría (si no exclusivamente) de un tipo (Iskander-M) introducido en 2005. Otros eran misiles de crucero de la familia Kalibr. (Mientras que los misiles balísticos normalmente se lanzaban desde vehículos terrestres, los misiles de crucero parecen haber sido lanzados desde una combinación de barcos en el mar y bombarderos aerotransportados).

Muchos, si no la mayoría, de los objetivos alcanzados en la fase inicial del bombardeo con misiles eran elementos, como pistas de aterrizaje y radares, al servicio de la aviación ucraniana. Sin embargo, el propósito de estos ataques parece no haber sido tanto asegurar el control ruso de los cielos, sino más bien privar a los ucranianos de aviones, helicópteros y drones y, por lo tanto, de la capacidad de obstaculizar el movimiento de las fuerzas terrestres rusas.

De hecho, aunque algunos misiles rusos destruyeron elementos del sistema de defensa antiaéreo ucraniano, la relativa ausencia de aviones tripulados rusos en los cielos de Ucrania en los primeros días de la invasión sugiere que algunas baterías de misiles antiaéreos ucranianas sobrevivieron al asalto inicial. [6] .

En los días siguientes, los ataques con misiles continuaron, aunque a un ritmo algo más lento. Casi todos los objetivos alcanzados, con niveles de precisión sin precedentes, eran en su mayoría edificios utilizados exclusivamente para fines militares o estructuras, como las que se encuentran en los aeropuertos civiles, que podrían convertirse fácilmente para uso militar. (La gran excepción a la regla general del carácter puramente militar de los objetivos elegidos por los rusos para los ataques con misiles ocurrió el 1 de marzo de 2022, cuando un misil guiado destruyó la principal torre de transmisión de televisión en el centro de la capital ucraniana de Kiev. [7 ] )

Operaciones al noroeste de Kiev

El segundo evento importante del primer día de la guerra tomó la forma de un ataque aéreo en el aeropuerto Antonov, una instalación de prueba de aeronaves ubicada al noroeste de las afueras de la capital ucraniana, Kiev. Hecho posible por una excepción a la regla general de la renuencia rusa a volar aviones tripulados, este golpe condujo a la captura inmediata del aeródromo; lo que a su vez hizo posible la llegada de refuerzos aerotransportados.

En poco tiempo, sin embargo, el contraataque de una brigada ucraniana obligó a los desantniki [paracaidistas] para buscar refugio en un bosque cercano. Allí esperaban la llegada de las fuerzas mecanizadas rusas que, tras abandonar sus áreas de concentración en Bielorrusia y entrar en Ucrania cerca del lugar del accidente nuclear de Chernobyl en 1986, llegarían al aeródromo en un futuro próximo.

Las citadas fuerzas mecanizadas, que al día siguiente se unirían a los paracaidistas y recuperarían el aeropuerto Antonov, formaban parte de una larga columna, formada por 16 BTG (Battalion Tactical Group) [8], que cubrió los aproximadamente 125 kilómetros de carretera que unen la región de Chernóbil con las afueras de Kiev. (Un BTG ruso está compuesto por 142 vehículos, suponiendo que viajen a menos de 20 metros uno del otro, cada una de estas formaciones, dispuestas en fila india, ocupa 3,5 kilómetros de espacio vial. Sin embargo, dado que la segunda mitad del viaje se realizó en una vía rápida de cuatro carriles y el último cuarto del recorrido por otra carretera de dos carriles, las columnas formadas por los grupos tácticos del batallón pueden haberse acortado, hacia el final de la marcha.)

En lugar de avanzar más hacia las afueras de Kiev, los rusos que habían luchado en el aeropuerto Antonov se establecieron en posiciones defensivas. El resto de las unidades rusas que habían entrado en Ucrania cerca de Chernóbil se desplazaron a lo largo de aproximadamente 5.000 km. cuadrados de tierra escasamente poblada que bordean la orilla occidental del embalse de Kiev. (Con una longitud de 80 kilómetros, el embalse de Kiev divide la zona norte de la capital ucraniana en dos regiones muy diferenciadas. Urbanización, bosques y una red de carreteras asfaltadas, vías férreas y modernas autopistas.)

El terreno pantanoso y la escasez de caminos en la orilla occidental del embalse de Kiev obligaron a las fuerzas rusas desplegadas allí a depender de un solo camino de 85 kilómetros para todo clima. Sabiendo esto, las fuerzas terrestres ucranianas ubicadas al noroeste de Kiev han hecho al menos dos intentos de cortar la línea de suministro rusa. El mayor de estos ataques tuvo lugar en Ivankiv, una ciudad con una población en tiempos de paz de alrededor de 10.000 habitantes, ubicada en la intersección de la autovía de Chernobyl y la autopista de cuatro carriles a Kiev. Sin embargo, ninguna de estas empresas logró nada más que atascos de tráfico. Así, al final de la primera semana de la guerra,

El éxito ruso en la orilla occidental del embalse de Kiev durante la primera semana de la guerra se debe en gran parte a la ausencia de aviones militares ucranianos. Más concretamente, las largas columnas de vehículos rusos no habrían podido circular por carretera, operando en modo de reconocimiento armado, si hubieran tenido que enfrentarse a un gran número de aviones de ataque terrestre ucranianos, con o sin piloto. Parece que este hecho debe atribuirse a dos causas.

En primer lugar, los ataques con misiles del primer día de la guerra, que continuaron (aunque en una escala ligeramente menor) en los días siguientes, privaron a las unidades de aviación ucranianas de gran parte de su capacidad para actuar. En segundo lugar, los zenitchiki [ participantes en la Operación Z, ] mantuvieron una defensa aérea de múltiples capas, creando un paraguas en la orilla oeste del embalse de Kiev que dificultó que la pequeña cantidad de aviones ucranianos que lograron despegar alcanzaran los objetivos establecidos. .

Operaciones al este de Kiev

Por extraño que parezca, la docena o más de BTG rusos desplegados al este del embalse de Kiev han seguido un enfoque notablemente diferente al empleado por sus contrapartes en la costa occidental. A pesar de la presencia de una red de carreteras mucho más afín al movimiento operativo, y de una vía férrea que podría haber facilitado el apoyo logístico, el despliegue ruso en la costa este cubría un territorio mucho menos extenso. Realizado a lo largo de varias líneas, el avance se detuvo cerca de Chernihiv, una ciudad de unos 300.000 habitantes situada a unos 55 kilómetros al sur de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia.

En los días siguientes, las fuerzas rusas al norte de Chernihiv expandieron sus posiciones al este y al oeste, transformando lo que en una era anterior se habría llamado un «ejército de observación» en un semicírculo de fortalezas. Varios días después, el propósito de esta ubicación, al principio desconcertante, quedó claro cuando unos doce BTG, pertenecientes a otro ejército ruso, se trasladaron desde el este. Este ejército, que llegó rápidamente a las afueras del noreste de Kiev, cortó todas las conexiones restantes entre Chernihiv y la capital.

El ejército ruso que completó el aislamiento de Chernihiv había entrado en Ucrania desde posiciones a unos 200 kilómetros al este de esa ciudad. Por lo tanto, recorrió una distancia mucho mayor que los BTG que entraron en territorio ucraniano a ambos lados de la cuenca de Kiev.

Al hacerlo, elementos de este ejército rodearon y, después de un breve tiroteo, aceptaron la rendición de Konotop, la ciudad más grande a lo largo de su camino. (Los términos de la capitulación, acordados por un oficial ruso y el alcalde de Konotop, requerían que las tropas rusas permanecieran fuera de la ciudad, que la administración civil permaneciera en el cargo y que la bandera de la República de Ucrania siguiera ondeando sobre los edificios. . público.) [9]

El ejército que pasó por Konotop no intentó ocupar el campo adyacente a las carreteras por las que viajaba. Uno de los bolsillos más grandes creados por esta táctica, que medía más de 72 kilómetros de norte a sur y 120 kilómetros de este a oeste, estaba ubicado al sur de Chernihiv. (Los rusos se negaron a ocupar el centro urbano más grande de este bolsillo, la ciudad de Nizhyn, a pesar de que albergaba un aeródromo militar y una instalación de reparación de vehículos blindados. [10] )

Al sureste de Chernihiv, otros cuatro ejércitos rusos, cada uno organizado más o menos como los otros ya descritos, cruzaron la larga frontera que separa el corazón de la Rusia europea del barrio nororiental de Ucrania.

Los más septentrionales avanzaron más, siguiendo un eje este-oeste paralelo al del ejército que había completado el cerco de Chernihiv. El más meridional de los cuatro ejércitos, que también parece haber sido el más pequeño, hizo el menor progreso. Ninguno de sus 8 batallones tácticos había avanzado más de 100 kilómetros desde la frontera; algunos hicieron viajes aún más modestos.

Cada uno de los dos ejércitos desplegados en el centro de las fuerzas que habían entrado en Ucrania desde el centro de Rusia siguieron una ruta bloqueada por una gran zona urbana. En el caso de Sumsy, se trataba de una ciudad de medio millón de habitantes. En el caso de Kharkiv, es la segunda ciudad más poblada de Ucrania, con tres veces la población de Sumy.

En ambos casos, los ejércitos rusos sobre el terreno no han hecho intentos serios de tomar el control de las zonas urbanas. Más bien, después del fracaso de las delegaciones enviadas para persuadir a las autoridades locales de que se rindieran, los rusos colocaron controles en las carreteras que conducían a las ciudades y continuaron su avance.

Operaciones en el Donbass

Al sureste de Kharkiv, el más meridional de los cuatro ejércitos rusos desplegados en el noreste de Ucrania colaboró directamente con las fuerzas de la República Popular de Luhansk, el más pequeño de los dos proto-estados pro-rrusos formados en 2014 en Donbass, región del este de Ucrania.

A medida que los milicianos de la República Popular de Luhansk avanzaban lenta y metódicamente en dirección a Severodonetsk, los BTG rusos crearon una serie de bolsas en el área entre esa ciudad y la frontera rusa. (La segunda ciudad más grande del oblast de Luhansk , Severodonetsk, sirvió como capital temporal de la parte del oblast que permaneció leal al gobierno de Ucrania [11] ).

La milicia de la República Popular de Donetsk se parece a la de la República Popular de Lugansk en muchos aspectos. Ambas organizaciones consisten en unidades auto-reclutadas, algunas en torno a ideologías específicas, otras fuertemente ligadas a localidades específicas, y en su mayoría dirigidas por comandantes carismáticos [12] .

Estas peculiares tendencias, ya muy evidentes en la fase de creación de estos ejércitos privados en 2014, parecen haberse fortalecido durante los siete años que han luchado contra organizaciones comparables al servicio de Ucrania. Al igual que las milicias pro-rusas, las milicias pro-ucranianas han adquirido una experiencia considerable en batallas de infantería de alta intensidad por el control de pueblos, ciudades y barrios urbanos.

Si bien muchos hombres eran expertos en las artes del combate de infantería ligera a pie, especialmente en los centros de población, y sirvieron en las filas de la milicia de los proto-estados pro-rusos, las fuerzas a pie de BTG rusas eran pequeñas en número y estaban orientadas a operar. en estrecha cooperación con vehículos blindados y de combate.

Del mismo modo, mientras que la infraestructura logística para apoyar a las milicias proto-estatales se construyó en el transcurso de siete años de guerra posicional, los convoyes de camiones de apoyo de BTG tuvieron que lidiar con una red de carreteras limitada, sujeta a ataques de drones y partisanos. Por lo tanto, mientras que los obuses autopropulsados y los lanzacohetes múltiples de un BTG tenían que limitarse a un pequeño número de misiones de fuego corto,

Las características de los dos tipos básicos de fuerzas terrestres rusas condujeron a una división natural del trabajo, en la que las unidades de milicias miraban fijamente , mientras que el BTG flanqueaba al enemigo. En numerosos pueblos y ciudades del Donbass, algunas de las calderas más pequeñas creadas por estas unidades tácticas han resultado mucho más difíciles de reducir, en comparación con los cercos más grandes formados por el rápido paso de los BTG rusos a través de las zonas rurales.

Al mismo tiempo, los comandantes de las milicias no estatales rara vez estaban en condiciones de eludir estos focos, especialmente cuando contenían fuerzas opositoras similares. (Este fenómeno se puede ver no solo en la lucha épica por el control de la ciudad de Mariupol, sino también en la lucha más breve, más pequeña, pero no menos feroz, por otras ciudades como Volnovakha).

Las tres semanas de lucha por la posesión de Izium, una ciudad de unos 60.000 habitantes a unos 120 kilómetros al sureste de Járkov, constituyen una interesante excepción a la política rusa de eludir los centros de población. Durante la segunda semana de la campaña, las fuerzas rusas entraron en la parte norte de la ciudad. Casi simultáneamente, las fuerzas ucranianas entraron en Izium desde el sur.

Tras un breve enfrentamiento directo, comienza la guerra de posiciones, con los rusos ocupando la orilla norte del río que desemboca en el centro de la ciudad y los ucranianos defendiendo la orilla sur, que actúa como barrera. Este estancamiento terminó en la última semana de marzo, cuando un grupo de trabajo ruso se trasladó al campo abierto, al sur del área urbanizada. Complicado por la necesidad de montar el pontón bajo el fuego enemigo, esta maniobra no logró aislar completamente a los defensores de la parte sur de Izium. Sin embargo, logró persuadir al comando ucraniano para que retirara las fuerzas de la ciudad.

La decisión rusa de ocupar Izium, en lugar de simplemente eludirla, parece derivar del deseo de utilizar la ciudad como punto de partida para una de las dos alas de la maniobra operativa más importante de toda la invasión de Ucrania, el cerco de la numerosas formaciones ucranianas que luchan en el Donbass.

En particular, la posesión de Izium ha brindado a los rusos la posibilidad de utilizar sin problemas las cinco autopistas que confluyen en la ciudad, una vía férrea que va hasta Kharkiv (y, de allí, a Moscú), y un área apta para la creación de una gran base logística. (Izium está ubicado en el lado oeste del embalse de Oskil, que lo protege, junto con varios cientos de millas cuadradas de sus alrededores, de los ataques terrestres desde el este).

Operaciones a lo largo del Mar de Azov

En la esquina suroeste de Donbass, el conflicto comenzó con un ataque en dirección a Mariupol, llevado a cabo en gran parte por milicias con base en el territorio controlado por la República Popular de Donetsk. Mariupol, el puerto ucraniano más grande en el mar de Azov, albergaba a casi medio millón de habitantes, nueve décimas de los cuales hablaban ruso como primera lengua.

Sin embargo, en la gran crisis de 2014, la ciudad había logrado evitar la incorporación al proto-estado pro-ruso formado en el territorio del oblast de Donetsk . Por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana a Rusia, así como en el hogar de ejércitos privados, como el infame Batallón Azov, aliado del gobierno de Kiev.

El primer ataque a Mariupol y los muchos otros ataques que siguieron durante las primeras ocho semanas de la guerra tomaron la forma de metódicos intentos de conquistar territorios específicos. Por lo tanto, han demostrado ser más costosas para los combatientes involucrados, más destructivas de la infraestructura urbana y más peligrosas para los civiles que las operaciones realizadas en otros lugares por los BTG. Al requerir grandes cantidades de municiones, estos ataques también impusieron mayores cargas en el sistema de suministro ruso.

El 27 de febrero de 2022, las fuerzas rusas que atacaban desde Crimea tomaron el control de Berdiansk, el segundo puerto ucraniano más grande en el mar de Azov [13] . Las instalaciones portuarias capturadas permanecieron intactas, los rusos transformaron rápidamente Berdiansk en una base de suministro para los numerosos BTG que se movían a través del oblast ubicado justo al oeste de Mariupol, el de Zaporizhzhia. (Mientras algunas de estas formaciones se movían hacia el este para conectarse con las fuerzas pro-rusas en las cercanías de Mariupol, otras se movían hacia el norte, hacia la orilla sur del río más grande de Ucrania, el Dnipro).

En Zaporizhzhia, todas las formaciones del ejército ruso de Crimea ingresaron a Ucrania a través de tres corredores. El más grande, que albergaba tráfico tanto por carretera como ferroviario, estaba ubicado en la cabecera del único istmo que conectaba la península de Crimea y el continente ucraniano. La segunda consistía en una sola carretera de dos carriles interrumpida por un estrecho brazo de mar.

El tercer corredor, el más angosto de todos, consistía en una carretera rural que llegaba a los muchos pequeños pueblos turísticos ubicados en una franja de arena que recorre los 112 kilómetros de la costa nororiental de Crimea. (Llegar al continente ucraniano a través de estos dos últimos corredores requiere el cruce de puentes. Uno de estos puentes, que cruza el mencionado brazo de mar, Marca la frontera entre Crimea y Ucrania. El otro, que cruza un río en el extremo norte de la franja de arena, se encuentra completamente dentro del territorio ucraniano).

La facilidad con la que estos corredores podrían haber sido bloqueados sugiere que los rusos han estado tratando de controlar los cuellos de botella desde el primer día de la guerra. En dos casos, estos intentos parecen haber tenido éxito; nada parece haberse interpuesto en el camino de la carrera de BTG a través del istmo o el estrecho. Sin embargo, la acción de los marines rusos que desembarcaron en el pueblo de Azovske, justo al norte del final de la tercera ruta, no pudo evitar que los ingenieros ucranianos volaran el puente que conecta la franja de arena con el continente.

La historia aún tiene que determinar si la infantería naval rusa que desembarcó en Azovske recibió la tarea de asegurar el puente [14] . De hecho, aún no sabemos si los rusos hicieron uso de una ruta inmediatamente vulnerable a las interrupciones y poco adecuada para el tráfico pesado.

Sin embargo, lo que es seguro es que los infantes de marina rusos, a bordo de vehículos blindados de transporte de personal, pasaron muy poco tiempo en la playa. En su lugar, se dirigieron a la ciudad de Melitopol, unos 84 kilómetros tierra adentro desde su lugar de aterrizaje [15] .

Operaciones en Kherson y Mykolaiv

No todas las formaciones rusas que ingresaron a Ucrania desde Crimea se trasladaron a Zaporizhzhia. Fuerzas significativas se han desplazado hacia el noroeste a los dos lugares en el Óblast de Kherson , donde las carreteras cruzan el Dniéper. Antes del final del primer día de la operación, una de estas columnas había capturado el más oriental de estos cruces, que corre a lo largo de la parte superior de la presa Nova Khakovka. Al mismo tiempo, otra columna capturó pero no pudo mantener el puente Antonivka, un suburbio industrial de la ciudad de Kherson.

En los días siguientes, mientras las fuerzas rusas participaban en una batalla alternativa por el control del puente en Antonivka, varios BTG cruzaron el Dnipro en Nova Khakovka y rodearon la ciudad de Kherson.

Mientras que algunas de las formaciones rusas que habían cruzado el Dnipro bloquearon las rutas de salida de Kherson, otras se dirigieron hacia el oeste. Cuando Kherson se rindió (1 de marzo de 2022), estas últimas fuerzas habían llegado a las afueras de Mykolaiv, Ucrania, el segundo puerto más grande del Mar Negro. A pesar de la importancia de esa ciudad para la Armada de Ucrania, las formaciones rusas que operaban en las cercanías de Mykolaiv no intentaron atrapar la ciudad [16] . Más bien, tomaron el control de las carreteras que conducen a la ciudad, enviaron BTG en operaciones de reconocimiento de fuerza y dejaron la tarea de destruir las muchas instalaciones militares y navales del área a misiles guiados y aviones [17] .

Ataques a la logística ucraniana

Durante el mes de marzo, la campaña rusa de ataques con misiles contra objetivos estáticos cambió su enfoque de las instalaciones de servicio de la fuerza aérea ucraniana a instalaciones, como depósitos de combustible, municiones, almacenes y talleres, en apoyo de las fuerzas terrestres.

En la noche del 19 al 20 de marzo de 2022, por ejemplo, los misiles de crucero Kalibr, lanzados por barcos rusos en el Mar Negro, impactaron en la fábrica de reparación de vehículos pesados en Nizhyn, a unos 64 kilómetros al sureste de Chernihiv. (El comunicado de prensa ruso que describía este ataque presentaba la fábrica como un lugar donde se reparaban los vehículos blindados ucranianos dañados en combate).

El cambio en el énfasis de la campaña de lanzamiento de misiles guiados coincidió con un aumento notable en el número de misiones de ataque a tierra por parte de aviones militares rusos. Si bien una pequeña fracción de estos ataques alcanzó el mismo tipo de objetivos de misiles, la mayoría de las incursiones de ataques terrestres parecen haber estado dirigidas hacia concentraciones de fortalezas y áreas de equipamiento militar [18] . (Sorprendentemente, no hay informes de aviones rusos que operen en modo de reconocimiento armado. Queda por ver si esto se debe a un cambio en la práctica operativa rusa o simplemente a la falta de movimiento de las fuerzas terrestres ucranianas a lo largo de las carreteras principales).

Redespliegue

Durante los primeros tres días de abril de 2022, todas las fuerzas terrestres rusas que operaban a ambos lados del embalse de Kiev, así como las ubicadas en la esquina nororiental de Ucrania, regresaron a sus áreas de agrupación en Bielorrusia y en Rusia. Como resultado de este gran cambio, entre el 60 y el 65 % de las fuerzas terrestres rusas en Ucrania quedaron disponibles para redespliegue. En otras palabras, la retirada de una parte muy significativa de la fuerza de invasión rusa permitió agrupar una poderosa reserva operativa.

Durante la segunda semana de abril, algunas de las formaciones rusas que se habían retirado del norte de Ucrania y varias formaciones nuevas llegaron a las cercanías de Izium. Allí tomaron parte en un avance hacia Severodonetsk que, de completarse, crearía un bolsillo al norte del territorio controlado por la Milicia Popular de la República de Luhansk.

Nota del autor: este artículo fue enviado al equipo editorial el 14 de abril de 2022. Por lo tanto, fue escrito ignorando todos los eventos que ocurrieron después de esta fecha.

Apéndice

Grupo de batalla (BTG)

El elemento clave de las fuerzas terrestres rusas que invadieron Ucrania el 24 de febrero de 2022 es el «grupo táctico de batallón» Como sugiere el nombre, estas formaciones de armas combinadas se utilizan a menudo con fines tácticos. Sin embargo, hubo ocasiones durante los primeros días de la invasión rusa de Ucrania en 2022 cuando a los BTG se les confiaron misiones de importancia operativa directa.

Estos incluyeron conquistar puentes y » luchar por la inteligencia «[Razvedka boyem]. La última acción, que también puede traducirse como «reconocimiento en combate», implicó llevar a cabo ataques a una escala relativamente pequeña para identificar brechas explotables en las defensas ucranianas. Por lo tanto, tiene mucho en común con la clásica técnica de guerra de maniobras de «incursión de reconocimiento».

En términos organizativos, la composición de los BTG tiene mucho en común con la composición de los batallones empleados por el Ejército y el Cuerpo de Marines de EE. UU. durante los últimos ochenta años.

Al igual que en el batallón estadounidense, en el batallón ruso los grupos tácticos consisten en un batallón de infantería reforzado por unidades más pequeñas que otras armas.

Los BTG, sin embargo, tienden a tener muchas más piezas de artillería que sus contrapartes estadounidenses.

Mientras que el batallón estadounidense normal ha estado equipado durante mucho tiempo con una sola batería armada con la pieza de campo de apoyo directo estándar, la artillería de un BTG ruso típico consta de una batería de obuses autopropulsados de 152 mm, una batería de múltiples lanzacohetes montados en camiones y una batería de lanzamisiles antiaéreos de corto alcance. [19]

Tomadas como fenómenos puramente materiales, las operaciones realizadas por las fuerzas terrestres rusas en Ucrania en 2022 presentan un panorama desconcertante. En el norte de Ucrania, los BTG rusos han invadido gran parte del territorio, pero no han intentado convertir la ocupación temporal en una posesión permanente. De hecho, después de pasar cinco semanas en esa región, se fueron tan rápido como llegaron.

En el sur, la entrada igualmente rápida de las fuerzas terrestres rusas condujo a la creación de guarniciones rusas y al establecimiento de instituciones políticas, económicas y culturales rusas. En el tercer teatro de la guerra, rara vez ocurrieron movimientos rápidos como los que caracterizaron las operaciones rusas en los frentes norte y sur. Bastante,

Una forma de arrojar algo de luz sobre este enigma es considerar las operaciones rusas en cada uno de los tres frentes principales de la guerra como campañas distintas. Otra aclaración proviene de la conciencia de que cada una de estas campañas siguió un modelo que ha sido parte del repertorio operativo ruso durante mucho tiempo. Sin embargo, este patrón no explica por qué el comando ruso aplicó patrones distintos a cada conjunto específico de operaciones. Para responder a esta pregunta, es necesario examinar los objetivos mentales y morales perseguidos por cada una de estas tres campañas.

Los allanamientos en el norte

Los marines de EE. UU. han utilizado durante mucho tiempo el término » ataque » para describir una empresa en la que una pequeña fuerza se mueve rápidamente a un lugar específico, completa una misión circunscrita y se retira lo más rápido posible [21] . Para los soldados rusos, sin embargo, el primo lingüístico de esa palabra ( reyd ) tiene un significado algo diferente.

Si bien el desplazamiento que realiza la fuerza que realiza una incursión no es más que un medio para llegar a puntos específicos del mapa, el movimiento de las fuerzas, a menudo más grandes, que lideran un reyd , produce efectos operativos significativos.

Es decir: mientras se mueven a lo largo de varias carreteras principales y secundarias, las fuerzas que realizan un reyd confunden a los comandantes enemigos, interrumpen la logística enemiga y privan a los gobiernos enemigos de la legitimidad que proviene del control indiscutible de su propio territorio. Del mismo modo, mientras que cada fase de la incursión estadounidense actual sigue necesariamente un guion detallado, un reyd es un esfuerzo más abierto, que se puede adaptar para aprovechar nuevas oportunidades, evitar nuevos peligros o lograr nuevas metas.

El término reyd fue introducido en el léxico militar ruso a fines del siglo XIX, por teóricos que habían notado las similitudes entre las operaciones de caballería independientes en la Guerra Civil estadounidense y la práctica rusa ya establecida de enviar columnas móviles, a menudo compuestas por cosacos, en largas incursiones. por territorio enemigo. [22]

Un excelente ejemplo de estas incursiones lo proporcionan las hazañas de la columna comandada por Alexander Chernyshev durante las guerras napoleónicas. En septiembre de 1813, esta fuerza de unos 2.300 soldados de caballería y dos cañones de campaña ligeros hizo un circuito de 650 kilómetros a través del territorio enemigo. A mitad de esta audaz empresa, la columna ocupó durante dos días la ciudad de Kassel, entonces capital de uno de los estados satélites del Imperio francés. El temor de que una empresa tan vergonzosa pudiera repetirse convenció a Napoleón de asignar dos cuerpos a la guarnición de Dresde, entonces sede del gobierno de otra de sus colonias. [23] En consecuencia, cuando Napoleón se encontró con las fuerzas combinadas de sus enemigos en la batalla de Leipzig, su Grande Armée, ya superado en número, era mucho más pequeño de lo que habría sido de otra manera.

En 2022, los numerosos BTG rusos que penetraron profundamente en el norte de Ucrania durante los primeros días de la invasión rusa no intentaron repetir la ocupación de Leipzig. Más bien, evitaron todas las ciudades más grandes en su ruta y, en las raras ocasiones en que se encontraban en una ciudad más pequeña, la ocupación rara vez duró más de unas pocas horas. Sin embargo, las columnas rusas de rápido movimiento crearon, en una escala mucho mayor, un efecto similar al que resultó de la incursión de Chernyshev de 1813. Es decir, persuadieron a los ucranianos para que debilitaran la mayor parte de su ejército, que entonces estaba luchando en la región de Donbass, para reforzar las defensas de ciudades lejanas.

Rápida ocupación en el sur

En términos de velocidad y distancias recorridas, las operaciones rusas en el área entre la costa sur de Ucrania y el río Dniéper se parecen a las incursiones en el norte. Difieren, sin embargo, en la gestión de las ciudades. Mientras que las columnas rusas desplegadas a ambos lados de Kiev evitaron las grandes áreas urbanas siempre que pudieron, sus contrapartes en el sur tomaron posesión permanente de las grandes ciudades.

En algunos casos, como en la maniobra de barco a objetivo (STOM) que comenzaba en el Mar de Azov y terminaba en Melitopol, la conquista de la ciudad tuvo lugar durante los primeros días de la invasión rusa. En otros, como en la ciudad de Skadovsk, los rusos esperaron varias semanas antes de ocupar algunas zonas y enfrentarse a las fuerzas de defensa locales, a las que habían ignorado durante el avance inicial.

Inmediatamente después de su llegada, los oficiales rusos que asumieron el mando de las áreas urbanas del sur siguieron la misma política que sus colegas del norte. Es decir, permitieron que los representantes locales del estado ucraniano desempeñaran sus funciones y, en muchos casos, continuaran enarbolando la bandera de su país en los edificios públicos [24] .

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los funcionarios rusos tomaran el control del gobierno local, reemplazaran las banderas en los edificios y comenzaran a reemplazar las instituciones ucranianas, ya fueran bancos o compañías de telefonía celular, por instituciones rusas [25] .

Al igual que el modelo reyd , el paradigma de las campañas en las que la rápida ocupación militar va acompañada de una profunda transformación política forma parte de la cultura militar rusa desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando tenían que explicar el concepto de operaciones en el frente sur, los comandantes rusos podían poner como ejemplo cualquiera de las numerosas empresas similares llevadas a cabo por el estado soviético en las cuatro décadas posteriores a la ocupación soviética del este de Polonia en 1939. la conquista de Estonia, Letonia y Lituania en 1940, la supresión de los gobiernos reformistas en Hungría y Checoslovaquia durante la Guerra Fría y la invasión de Afganistán en 1979.) [26]

En el sur, mientras algunas formaciones rusas consolidaban el control sobre el territorio conquistado, otras realizaban incursiones en las inmediaciones de la ciudad de Mykolaiv. Al igual que incursiones similares más grandes en el frente norte, estas maniobras llevaron al comando ucraniano a dedicar fuerzas a la defensa de las ciudades que, de otro modo, podrían haberse empleado en la lucha por la región de Donbass. (En este caso, las ciudades en cuestión incluían los puertos de Mykolaiv y Odessa.) Al mismo tiempo, las incursiones en la parte más septentrional del frente sur crearon una gran «tierra de nadie» entre las áreas ocupadas por las fuerzas rusas y aquellas completamente bajo el control del gobierno ucraniano.

Stalingrado en el este

Las operaciones rusas en el norte y el sur de Ucrania utilizaron muy poca artillería de campaña, en parte debido a una cuestión de logística. (Ya sea que hicieran incursiones al norte o ocupaciones rápidas al sur, las columnas rusas no tenían los medios para transportar grandes cantidades de proyectiles y cohetes). En esas campañas, sin embargo, la ausencia de artillería está en línea con la lógica de los fines en lugar de medio.

En el norte, la reticencia rusa a bombardear surgió del deseo de no enemistarse con la población local, que casi en su totalidad, por razones lingüísticas y étnicas, tendía a apoyar al estado ucraniano. En el sur, la política de Rusia de evitar el uso de artillería de campaña cumplió el mismo propósito político: preservar la vida y la propiedad de la comunidad,

En el este, en cambio, los rusos llevaron a cabo bombardeos que, tanto en duración como en intensidad, podrían rivalizar con las grandes operaciones de artillería de las guerras mundiales del siglo XX. Posibles gracias a líneas de suministro cortas, seguras y extraordinariamente redundantes, estos bombardeos sirvieron para tres propósitos.

En primer lugar, confinaron a las tropas ucranianas en sus fortificaciones, privándolas de la capacidad de hacer otra cosa que permanecer en el lugar. En segundo lugar, han infligido un gran número de víctimas, tanto a nivel físico como psicológico por los efectos del confinamiento, la impotencia y la proximidad a un gran número de explosiones estremecedoras. En tercer lugar, cuando se hace durante un período de tiempo suficiente, a menudo medible en semanas,

Podemos hacernos una idea del alcance del bombardeo ruso en el este de Ucrania comparando la disputa por la ciudad de Popasna (18 de marzo – 7 de mayo de 2022) con la batalla de Iwo Jima (19 de febrero – 26 de marzo de 1945). En Iwo Jima, los marines estadounidenses lucharon durante cinco semanas para acabar con los defensores de ocho millas cuadradas de terreno inteligentemente fortificado. En Popasna, artilleros rusos bombardearon sistemas de trincheras construidos en las crestas y gargantas de un área similar durante ocho semanas antes de que el comando ucraniano decidiera retirar sus fuerzas de la ciudad.

La captura de áreas enteras por la artillería, a su vez, contribuyó a la creación de cercos que los rusos llaman «calderas» ( kotly ). Como gran parte de la teoría militar rusa, este concepto se basa en una idea tomada de la tradición alemana de la guerra de maniobras: el «caldero de batalla» ( Schlachtkessel ). Sin embargo, mientras que los alemanes intentaron crear y explotar sus calderos lo más rápido posible, los calderos rusos pueden ser rápidos y sorprendentes, o lentos y aparentemente ineludibles. De hecho, las exitosas ofensivas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, como la que condujo a la destrucción del Sexto Ejército alemán en Stalingrado, hicieron un uso extensivo de calderos de ambos tipos.

Liberarse de la urgencia de crear calderos lo más rápido posible liberó a los rusos que luchaban en el este de Ucrania de la obligación de mantener partes específicas del territorio. Por lo tanto, ante un ataque ucraniano decidido, los rusos a menudo retiraban sus tanques y unidades de infantería del terreno en disputa.

De esta forma, por un lado reducían el peligro para sus tropas, por otro lado creaban situaciones, aunque breves, en las que los atacantes ucranianos debían enfrentarse a las balas y cohetes rusos al aire libre, sin la protección de una cubierta. Dicho de otra manera, los rusos consideran estos «bombardeos repetidos» no solo como un uso aceptable de la artillería, sino también como una oportunidad para infligir más pérdidas, participando en un «consumo conspicuo» [27]de munición de artillería.

En la primavera de 1917, las fuerzas alemanas en el frente occidental utilizaron tácticas similares para crear situaciones en las que las tropas francesas que avanzaban por las laderas traseras de las cordilleras recién conquistadas eran atrapadas al aire libre por el fuego de artillería y ametralladoras.

El efecto de esta experiencia en la moral francesa fue tal que los soldados de infantería de cincuenta divisiones francesas reaccionaron con actos de «indisciplina colectiva», cuyo lema era «mantendremos nuestras posiciones, pero nos negamos a atacar» [28]. (En mayo de 2022, aparecieron en Internet varios videos en los que personas que decían ser soldados ucranianos que luchaban en la región de Donbass explicaban que si bien estaban dispuestos a defender sus posiciones, habían decidido desobedecer cualquier orden que les obligara a avanzar).

Resolver la paradoja

En los primeros días del debate sobre la guerra de maniobras, los maniobristas a menudo presentaban su filosofía preferida como el opuesto lógico de «guerra de desgaste / potencia de fuego». Todavía en 2013, los autores anónimos de las » Cartas atricionistas » utilizaron este esquema dicotómico para estructurar su crítica a las prácticas discordantes con el espíritu de la guerra de maniobras. En las campañas rusas en Ucrania, sin embargo, una serie de operaciones compuestas principalmente de movimiento se integra con otra consistente principalmente en bombardeos.

Una forma de resolver esta aparente paradoja es caracterizar las incursiones de las primeras cinco semanas de la guerra como un Gran Engaño que, si bien tuvo poco efecto en términos de destrucción directa, posibilitó el desgaste posterior de las fuerzas armadas ucranianas. En particular, la amenaza planteada por las redadas retrasó el movimiento de las fuerzas ucranianas hacia el teatro principal de la guerra hasta que los rusos desplegaron unidades de artillería, aseguraron la red de transporte y acumularon las municiones necesarias para llevar a cabo una larga serie de bombardeos masivos.

Este retraso también aseguró que cuando los ucranianos desplegaran más formaciones en la región de Donbass, el movimiento de estas fuerzas y los suministros necesarios para apoyarlas se ha vuelto mucho más difícil debido a la destrucción de la red ferroviaria de Ucrania por misiles guiados de largo alcance. En otras palabras, los rusos llevaron a cabo una breve campaña de maniobras en el norte para preparar el terreno para una campaña de desgaste más larga y fundamental en el este.

El marcado contraste entre los diferentes tipos de guerra emprendidos por las fuerzas rusas en diferentes partes de Ucrania reforzó el mensaje central de las operaciones de inteligencia rusas. Desde el principio, la propaganda rusa insistió en que la «operación militar especial» en Ucrania tenía tres propósitos: la protección de los dos proto-estados pro-rusos, la «desmilitarización» y la «desnazificación».

Estos tres objetivos implicaban la necesidad de infligir grandes bajas a las formaciones ucranianas que luchaban en el Donbass. Sin embargo, ninguno de estos objetivos dependía de la ocupación de partes de Ucrania donde la gran mayoría de la población hablaba el idioma ucraniano, adoptaba una identidad étnica ucraniana y apoyaba al Estado ucraniano. Efectivamente,

La campaña rusa en el sur estaba al servicio de objetivos políticos directos. Es decir, sirvió para incorporar territorios habitados por un gran número de personas de etnia rusa al «mundo ruso». Al mismo tiempo, la rápida ocupación de ciudades como Kherson y Melitopol hizo más creíble el engaño que era el verdadero propósito de las operaciones en el norte, inspirando a los ucranianos a temer que las columnas rusas, desplegadas a ambos lados de Kiev, intentaran ocupar ciudades. como Chernihiv y Zhytomyr. Asimismo, las incursiones realizadas al norte de Kherson podrían sugerir que los rusos querían intentar la ocupación de otras ciudades, la más importante de las cuales era Odessa. [29]

Misiles guiados

El programa ruso de ataques con misiles guiados, llevado a cabo en paralelo con las tres campañas terrestres, ha creado una serie de efectos morales favorables al esfuerzo bélico ruso. La más importante deriva de la contención de los daños colaterales, no sólo por la extraordinaria precisión de las armas utilizadas, sino también por la cuidadosa elección de los blancos. Por lo tanto, los enemigos de Rusia han tenido dificultades para caracterizar los ataques a los depósitos de combustible y municiones, necesariamente ubicados a cierta distancia de los lugares donde viven y trabajan los civiles, como algo más que ataques a instalaciones militares.

Asimismo, el compromiso ruso de detener el tráfico en el sistema ferroviario ucraniano podría haber incluido ataques a las centrales eléctricas, que suministran electricidad tanto a las comunidades civiles como a los trenes. Tales ataques, sin embargo, habrían resultado en muchas pérdidas de vidas entre los trabajadores de esas plantas y mucho sufrimiento en las localidades que se habrían quedado sin electricidad. En cambio, los rusos han optado por dirigir sus misiles a las subestaciones de tracción, los transformadores remotos que convierten la electricidad de la red general en formas útiles para alimentar los trenes [30] .

Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los ataques con misiles contra estructuras de «doble uso» han dado la impresión de que los rusos estaban, de hecho, apuntando exclusivamente a estructuras civiles. El ejemplo más llamativo de tal error fue el ataque a la principal torre de televisión de Kiev el 1 de marzo de 2022. Ya sea que haya o no algo de verdad en la afirmación rusa de que la torre había sido utilizada con fines militares, el ataque a una estructura icónica asociada durante mucho tiempo con fines puramente civiles pesó mucho en la disminución de las ganancias obtenidas por la política general rusa de limitar los ataques con misiles. a blancos claramente militares [31] .

El reto

Las tres campañas terrestres realizadas por los rusos en Ucrania en 2022 deben mucho a los modelos tradicionales. Al mismo tiempo, el programa de ataque con misiles explotó una capacidad revolucionaria, por decir lo menos. Sin embargo, ya sean nuevos o antiguos, estos esfuerzos combinados se han llevado a cabo de una manera que demuestra una comprensión profunda de los tres niveles en los que se libran las guerras. Es decir, los rusos rara vez han olvidado que, además de ser una batalla a nivel material, la guerra es también un desafío a nivel mental, además de una controversia moral.

La invasión rusa de Ucrania podría marcar el comienzo de una nueva guerra fría, una «larga lucha en el crepúsculo» [32] comparable a la que terminó con el colapso del imperio soviético hace más de tres décadas. Si es así, nos enfrentaremos a un adversario que, si bien se basa en gran medida en el valor de la tradición militar soviética, se ha liberado tanto de la fiereza inherente al legado de Lenin. Peor aún, los marines podríamos encontrarnos luchando contra los discípulos de John R. Boyd.

